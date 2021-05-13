В Самаре косить траву начали раньше обычного

Работы начинаются в 8 утра Фото: администрация Самары

В 2021 году, в связи с тем, что в регионе устоялась теплая и сухая погода, сезон покоса травы в городе начался раньше обычного. Такое решение было принято на совещании в департаменте городского хозяйства и экологии.

- Травяной покров резко пошел в рост и достиг 15-20 см, а в некоторых местах даже больше, - рассказали в администрации.

Траву начинают срезать, когда ее высота достигнет 15 см. Обычно, работы по скосу травы начинают немного позже, а за весь период с мая по октябрь ее приходится срезать по 3-4 раза за сезон. Работы начинаются в 8 утра, а после 16:00 скошенную траву складывают в мешки и вывозят на полигоны для утилизации.

- Сейчас только от муниципальных предприятий в покосе участвуют порядка 100 сотрудников. К следующей неделе планируется нарастить количество задействованных в этой ежедневной работе до 200-300 человек, - отметили чиновники.