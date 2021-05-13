Самарец поблагодарил сотрудника полиции за помощь в оформлении загранпаспорта

На имя начальника Александра Винникова поступило благодарственное письмо от местного жителя Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Житель Самары в письменном виде поблагодарил инспектора по особым поручениям отдела по оформлению заграничных паспортов ГУ МВД России по Самарской области старшего лейтенанта полиции Араксе Мушегян. Сотрудник полиции помогла самарцу оформить документы на получение заграничного паспорта.

- Хочу сказать спасибо инспектору за помощь в предоставлении необходимых консультаций по моему обращению. Спасибо за оперативность, аккуратность и профессионализм, - написал мужчина в письме.

Сотрудники полиции высоко ценят мнение жителей Самарской области и благодарят за доверие и слова благодарности в адрес ведомства.