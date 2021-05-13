Самарцы смогут сами выбрать, что изобразить на стеле «Город трудовой доблести» на проспекте Юных пионеров

Камень на месте будущей стелы заложили 1 мая

В Самаре выбирают, какие события необходимо запечатлеть на Стеле трудовой славы, которая расположится на Аллее трудовой славы на Проспекте Юных пионеров. По итогам заседания, чиновники решили дать слово жителям Самарской области, которые сами предложат наполнение пилонов.

- Важно отразить вклад каждого рабочего в те тяжелые годы. Проходя мимо этой стелы, каждый житель города и каждый его гость должен понимать, какой трудовой путь прошел наш город в годы Великой Отечественной Войны, - отметили в администрации.

Напомним, В праздник Весны и Труда, 1 мая 2021 года, в Самаре заложили памятный камень на месте будущей стелы «Город трудовой доблести». Стела будет высотой 26,5 метров, а вокруг нее будут размещены пилоны, на которых будут размещены смысловые наполнения.

Жители не только Самары, но и Самарской области смогут принять участие в общественном обсуждении, которое продлиться до 28 мая 2021 года. Предложения граждан будут приниматься по электронной почте gtd.samara@gmail.com.