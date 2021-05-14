В Самаре строители завершают отделку фасада Дворца спорта на Молодогвардейской

Ледовый Дворец спорта должны сдать осенью 2021 года Фото: Скриншот с видео

В Самаре близится к завершению строительство Ледового Дворца спорта на улице Молодогвардейской. Рабочие уже почти закончили отделку фасада нового здания. Как сейчас выглядит будущий спортобъект, можно увидеть в ролике самарского видеоблогера.

Внешний облик Дворца спорта приобрел более законченный вид. На фасад вернули панно с изображением хоккеистов и фигуристов. Такие раньше украшали старое здание. Правда, тогда они были цветными, а сейчас там преобладает черный цвет.

Судя по видео, рабочие также приступили к благоустройству площадки вокруг спортобъекта. На части территории начали укладывать первые слои дорожной одежды – песок и щебень.

Напомним, старый Дворец спорта на Молодогвардейской снесли в 2017 году. Строительство нового стартовало в 2018-м. Новое здание будет больше и включать две ледовые арены. Там смогут заниматься не только любители хоккея и фигурного катания, но и керлингисты. Сдача объекта намечена на осень 2021 года.