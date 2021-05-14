Юнармеец из Самарской области победила во всероссийском конкурсе, посвященного годовщине Великой Победы

Школьница заняла первое место в номинации "Герои Великой Победы" Фото: скриншот с видео

Стали известны итоги всероссийского конкурса, посвященного 76-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Первое место в нем заняла юнармеец из Самарской области, сообщили представители движения на своей официальной странице в соцсети.

Победу в конкурсе одержала Алиса Мелихова из юнармейского отряда «Набат» детской школы искусств Безенчукского района. Ее признали лучшей в номинации «Герои Великой Победы» среди школьников.

Юнармеец исполнила проникновенные стихи в память о всех тех, кто защитил нашу Родину от врага. Также Алиса посвятила свое произведение прадеду, герою Великой Отечественной войны Геннадию Вагапову.