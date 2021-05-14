В выходные самарцев ждет 34-градусная жара

Аномальная жара не спешит покидать регион Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Синоптики рассказали, какая погода ждет жителей Самарской области в предстоящие выходные. По их прогнозам, температура воздуха в регионе поднимется до 34 °C. Об этом сообщает Приволжское УГМС.

Так, днем в субботу, 15 мая, ожидается сухая и ясная погода. Подует южный ветер. Его скорость составит 8-13 м/с. Воздух прогреется до 29...34 °C.

В ночь на воскресенье, 16 мая, столбик термометра может опуститься до 14 °C, а ветер сбавит скорость до 4-9 м/с. Днем синоптики вновь прогнозируют повышение температуры воздуха до 34 °C. Будет малооблачно и без осадков.

Напомним, сейчас в регионе действует оранжевый уровень опасности – из-за аномальной жары и чрезвычайной пожароопасности лесов (5-й класс). Ходить в лес и разжигать там огонь запрещено. Нарушителям грозит штраф.