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Общество14 мая 2021 10:02

В Самаре УК оштрафовали на 50 тысяч рублей за разрушенные дымоходы

Нарушения выявила прокуратура
Дарья ГОРОХОВА
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Гендиректору УК выписали штраф за плохую работу

Гендиректору УК выписали штраф за плохую работу

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре наказали управляющую организацию «Солидарность». Ее привлекли к ответственности за плохое состояние газовых вентканалов и дымоходов. Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

Сотрудники надзорного ведомства провели в домах, которые обслуживает УК, проверку. В итоге оказалось, что во многих местах кирпичные кладки оголовок вентканалов и дымоходов разрушены. Это создает угрозу для жизни и здоровья жильцов.

Прокурор Куйбышевского района внес представление гендиректору УК и возбудил административное дело по статье «Осуществление предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами с нарушением лицензионных требований». Все нарушения «Солидарность» уже устранила. Между тем по постановлению Госжилинспекции Самарской области главу компании оштрафовали на 50 тысяч рублей.