В Тольятти собираются повысить оперативность работы «неотложек»

В Тольятти планируют заменить около трети машин скорой помощи

В Тольятти необходимо менять около 1/3 машин скорой помощи. В этом должна помочь программа по обновлению парка «неотложек», о запуске которой в своем послании Федеральному собранию сообщил президент Владимир Путин.

По словам главы Автограда Николая Ренца, в прошлом году в город поступило 13 карет скорой помощи и реанимобилей. Однако потребность в новых авто для медиков все еще высока. К примеру, около 30 % машин эксплуатируют с 2013 года.

- Простои, затраты на текущий и капитальный ремонт автомобилей серьезно влияют на бюджет скорой помощи. Очень отрадно было услышать из послания президента о выделении дополнительных средств на закупку в службы скорой медицинской помощи России более 5 000 автомобилей, - подчеркнул мэр в ходе поездки на городскую станцию скорой помощи 12 мая.

Вместе с Николаем Ренцем там побывал и заместитель главврача горбольницы № 5, участник предварительного голосования «Единой России» Николай Каравашкин. Он призвал производителей машин скорой помощи обратить внимание на пожелания медиков - сделать теплоизолированный салон, изменить эргономику кресел, а также повысить прочность некоторых автодеталей. В качестве примера он привел редуктор, выпускающий подножку скорой помощи. Он слишком быстро ломается.

Напомним, с предложением провести масштабное обновление парка машин скорой медицинской помощи к главе государства обратились представители партии «Единая Россия». Эта программа должна помочь повысить оперативность работы медиков как в селах, так и в крупных городах.