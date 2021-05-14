В Самаре в «Ночь музеев-2021» автобусы и трамваи будут ходить до 24:00

В "Ночь музеев" транспорт Самары изменит график работы Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В субботу, 15 мая, общественный транспорт в центре Самары поедет по-новому. Схемы движения нескольких автобусов изменят из-за проведения акции «Ночь музеев-2021», сообщает пресс-служба городской мэрии.

Так, с 11:00 15 мая 3:00 16 мая не будут ходить троллейбусы № 6 и 16. Трассы следования в этот отрезок времени изменят автобусы №№ 3, 6, 24, 37, 46, 47, 61, 80, 92, 247, 261, 295, 297. С ними можно ознакомиться здесь. Трамваи №№ 1, 3, 5, 15, 16, 20, 22 и автобусы 46, 48д, 80, 92, 247, 295, 261, 297 будут работать 15 мая до 24:00.

Отметим, что в «Ночь музеев» улица Куйбышева станет пешеходной. Запрет на движение транспорта будет действовать с 11:00 15 мая до 3:00 16 мая на участке от Вилоновской до площади Революции. На этот же период времени самарцам разрешат парковаться на следующих улицах:

- Фрунзе;

- Молодогвардейской от Красноармейской до Венцека;

- Красноармейской;

- Льва Толстого;

- Некрасовской от Фрунзе до Галактионовской.

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