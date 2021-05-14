В Самарской области родители смогут получить кешбэк за отдых детей

Правительство РФ выделило 5 млрд рублей на новую меру поддержки

В России скоро запустят программу кешбэка за детский отдых. Она предполагает возврат половины стоимости путевок в детские лагеря. Нормативные акты для этого проходят финальное согласование. Об этом сообщила первый зампредседателя комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Ольга Окунева.

По ее словам, программу кешбэка планируют запустить до начала активного туристического сезона. В 2021 году этой мерой поддержки смогут воспользоваться почти 400 тысяч человек. На эти цели правительство РФ выделило 5 млрд рублей.

- В Самарской области 54 базы отдыха начнут принимать детей с 1 июня. Такая компенсация станет хорошим подспорьем для семей: родителям вернут 50% за приобретенные путевки, - рассказала региональный координатор партийного проекта «Крепкая семья» Марина Сидухина.

Напомним, ранее с идеей ввести кешбэк за детский отдых выступила партия «Единая Россия». Инициативу поддержал президент Владимир Путин. Разработать такую меру поддержки он поручил в ходе ежегодного послания Федеральному собранию.