В Самарской области коронавирус 14 мая 2021 года нашли еще у 103 человек

Общее число случаев инфицирования в регионе достигло 63 080 Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Стала известна статистика заболеваемости коронавирусом в Самарской области на пятницу, 14 мая. За сутки COVID-19 выявили у 103 жителей. Общее число случаев инфицирования достигло 63 080.

По данным сайта стопкоронавирус.рф, лечение в регионе закончили еще 100 человек. Есть и плохие новости – скончались 15 ковид-пациентов. Такой прирост летальных случаев в Самарской области фиксируют четвертый день подряд.

В целом по стране суточный прирост больных составил 9 462. Всего с начала пандемии в России зарегистрировали 4 922 901 случай заражения коронавирусом. За минувшие сутки выписали по выздоровлению 9 756 человек. Общее число пациентов, которые смогли побороть болезнь, - 4 537 634

Скончались еще 393 человека, у которых ранее диагностировали COVID-19. Всего смертельных случаев в стране - 115 116.