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Общество14 мая 2021 13:32

Юные таланты Самарской области будут защищать честь региона на всероссийском этапе Дельфийских игр

В состав делегации от Самарской области вошли 86 человек
Валерий СОКОЛОВ
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Самарская область лидирует в дельфийском рейтинге

Самарская область лидирует в дельфийском рейтинге

17 мая 2021 года в 14:00 в Самарском Дворце детского и юношеского творчества пройдет заключительное мероприятие регионального тура Двадцатых молодежных Дельфийских игр России в Самарской области. Финалисты отборочного регионального тура поедут в Пермь защищать честь региона на всероссийском уровне.

- В сборную делегацию Самарской области в 2021 году вошли представители нашей творческой молодежи по 16 номинациям. В состав делегации от региона вошли 86 человек, - рассказали организаторы.

В настоящее время в Дельфийских играх участвуют более 70 регионов России. Самарская область уверенно занимает лидирующие позиции в рейтинге команд дельфийского движения.