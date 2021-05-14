Юные таланты Самарской области будут защищать честь региона на всероссийском этапе Дельфийских игр

Самарская область лидирует в дельфийском рейтинге

17 мая 2021 года в 14:00 в Самарском Дворце детского и юношеского творчества пройдет заключительное мероприятие регионального тура Двадцатых молодежных Дельфийских игр России в Самарской области. Финалисты отборочного регионального тура поедут в Пермь защищать честь региона на всероссийском уровне.

- В сборную делегацию Самарской области в 2021 году вошли представители нашей творческой молодежи по 16 номинациям. В состав делегации от региона вошли 86 человек, - рассказали организаторы.

В настоящее время в Дельфийских играх участвуют более 70 регионов России. Самарская область уверенно занимает лидирующие позиции в рейтинге команд дельфийского движения.