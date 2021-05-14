Названа дата распределения мест в детсады Самары на 2021-2022 учебный год

Свободные места в детские сады распределят 21 мая Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Стало известно, когда в Самаре пройдет распределение свободных мест в детские сады на 2021-2022 учебный год. В городском департаменте образования сообщили, что это мероприятие намечено на 21 мая.

Как правило, распределение мест в детсады – это автоматизированный процесс. Родители должны были заранее подать заявление на зачисление ребенка. В депобре посоветовали им еще раз перепроверить сведения в документах.

Это нужно сделать до 20 мая включительно через портал образовательных услуг es.asurso.ru, либо es2p.asurso.ru - раздел «Поиск заявлений». Для исправления неточностей родителям необходимо будет обратиться в МФЦ. Отметим, что о зачислении ребенка сообщат сами представители детсада.