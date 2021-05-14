Стоматологи самарской клиники ЭДЕНТАЛЬ попали в Книгу рекордов России

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Стоматология – одно из самых динамично развивающихся направлений медицины. Современные стоматологи и имплантологи могут помочь вернуть радость здоровой улыбки даже в самых сложных случаях и в любом возрасте. Подтверждение этому – рекорд специалистов Клиники высшей категории ЭДЕНТАЛЬ. В июне 2020 года хирург-имплантолог Камран Намигович Азизов и ортопед Нико Тенгизович Кукава мастерски провели дентальную имплантацию с последующим протезированием пациентке в 92 года, а точнее в 92 года и 7 месяцев. Таким образом, пациентка клиники ЭДЕНТАЛЬ стала подтверждением того, что импланты могут быть установлены в любом возрасте.

- Было произведено восстановление жевательной функции зубов пациентке в почтенном возрасте. Это была конструкция с опорой на дентальные импланты. Установка проводилась в два этапа: 27 мая 2020 года было установлено четыре импланта на нижней челюсти, а 3 июня 2020 года – еще четыре на верхней челюсти. 30 сентября 2020 года установлена постоянная конструкция на имплантах, - пояснили в клинике.

Имплантация в стоматологической клинике ЭДЕНТАЛЬ прогремела на всю страну и попала в Книгу рекордов России. Полное название рекорда: «Дентальная имплантация с последующим протезированием пациенту в наибольшем возрасте в России». А жизнерадостная и позитивная пациентка, довольная результатом, теперь снова может наслаждаться любимыми блюдами и прекрасной улыбкой.