В Самарской области сообразительная и отважная школьница смогла спастись от подозрительного незнакомца

Неизвестно, что хотел от ребенка незнакомец Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Тольятти поймали подозрительного молодого человека, который преследовал школьницу на улице Льва Толстого. Родители 10-летней девочки дали ей правильное воспитание и удалось избежать трагических последствий.

Отец девочки в интервью «Патруль Тольятти» рассказал, что случилось в тот день с его дочерью. По его словам, дочь шла домой из школы, когда за ней увязался незнакомый юноша.

- Он шел за ней практически до самого дома. Она ускоряла шаг – и он, она бежала – он бежал вслед за ней. Иногда он окрикивал дочь, но, к счастью, она ему не отвечала, - рассказал отец девочки.

Родители научили свою дочь, как нужно действовать в подобных ситуациях. Такие разговоры нужны в каждой семье, где есть дети. Отец девочки считает, что прямая обязанность родителей – уберечь своего ребенка от подобных ситуаций и научить, как действовать в таких случаях.

Сейчас подозрительный парень задержан, полицейские выясняют причины преследования за школьницей. Найти его не составило труда, несмотря на то, что он надел медицинскую маску, чтобы скрыть лицо, ранее он уже попа в объектив наружных камер наблюдения.