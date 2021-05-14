Сотрудница КНПЗ вошла в тройку лучших лаборантов химического анализа

Виктория Емельянова - серебряный призер регионального этапа чемпионата WorldSkills. Фото АО «КНПЗ».

Рабочие профессии становятся все более престижными среди молодежи. В марте этого года на областном этапе чемпионата WorldSkills в 59 компетенциях сразились 600 студентов колледжей и техникумов Самарской губернии. На площадках конкурса были представлены различные специальности, в том числе, «лаборант химического анализа». В этой компетенции «серебро» завоевала Виктория Емельянова - лаборант химического анализа Испытательной лаборатории №2 ЦЗЛ АО «КНПЗ». Девушка учится в Самарском политехническом колледже и параллельно второй год трудится на заводе. Ежедневные рабочие обязанностив немалой степени стали залогом призового места, которое ей удалось занять на чемпионате.

– Помогла практика, – призналась Виктория. – Например, один из пяти конкурсных модулей был посвящен методу определения йодного числа в испытуемом образце. В лаборатории завода мы такой анализ регулярно проводим, поэтому я была хорошо готова к выполнению задания.

Впереди у Виктории - не менее престижные корпоративные конкурсы профессионального мастерства компании «Роснефть».