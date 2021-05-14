Очевидцы сообщают о пожаре на Заводском шоссе в районе завода ПАО «Кузнецов»

Горит сильно, черный едкий дым видно издалека

Днем, 14 мая, произошел крупный пожар в районе ПАО «Кузнецов» на Заводском шоссе, 29. Об этом КП-Самара рассказали очевидцы.

- Что-то сильно горит в районе «Кузнецова». Черный дым и пламя видно с соседнего предприятия на проспекте Кирова, - рассказал КП-Самара свидетель пожара.

По словам очевидца, в настоящее время к месту ЧП подтягиваются пожарные расчеты. В ГУ МЧС по Самарской области пока не дали никакой официальной информации по факту возгорания.

Напомним, с 14 по 19 мая 2021 года был объявлен оранжевый уровень пожарной опасности. Температура воздуха в Самаре в ближайшие дни достигнет отметки +34 градуса. Жаркая и сухая погода, может спровоцировать увеличение числа пожаров в регионе. Сотрудники МЧС просят горожан соблюдать все меры предосторожности и ответственно относиться к своей безопасности.