Глава региона открыл ХХ легкоатлетическую эстафету и турнир по боксу в Кинель-Черкасском районе

В соревнованиях принимают участие спортсмены со всей губернии / Фото: администрация Кинель-Черкасского района

В пятницу, 14 мая, губернатор Самарской области Дмитрий Азаров открыл ХХ региональную легкоатлетическую эстафету и турнир по боксу. Оба соревнования посвящены памяти учителя физкультуры Евгения Дерягина и проходят в Кротовке Кинель-Черкасского района.

- Я очень рад, что благодарная память живет в душах жителей Самарской области. Этот турнир свидетельствует о том, что на Кинель-Черкасской земле живут люди, которые помнят своих наставников и передают новым поколениям эту память, уважение и благодарность, — отметил глава региона.

Впервые спортивный турнир прошел в 2000 году. Тогда в нем приняли участие школьники Кротовки, Подгорного и Пустовалова. Сейчас на соревнование приезжают спортсмены со всей губернии. Каждый год оно собирает около 300 участников.

Дмитрий Азаров пожелал спортсменам успехов в турнире и добавил, что сейчас в Кротовке созданы все условия для развития подрастающего поколения. Это и опытные педагоги, и современные спортивные площадки. Свой вклад в это внес воспитанник Евгения Дерягина, предприниматель Юрий Сапрунов.

Он не только спонсирует ежегодный легкоатлетический турнир, но и помог отремонтировать здание бывшего Дома пионеров. Сейчас это универсальный спортивный комплекс. Здесь проводят занятия по боксу, мини-футболу, баскетболу, волейболу и теннису. Губернатор поблагодарил Юрия Сапрунова за поддержку спорта в районе и выразил надежду, что другие предприниматели последуют его примеру.