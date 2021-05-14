Самарские депутаты предлагают сократить период ожидания зачисления в первые классы

На заседании обсудили важные вопросы, касающиеся работы школ и зачисления в первые классы

В Самаре обсудили грядущий прием заявлений в первые классы. В этом году он будет проводиться в два этапа: первый с 1 апреля по 30 июня, второй – с 6 июля по 5 сентября 2021 года. В случае отказа на первом этапе подачи заявления, родители могут выбрать другое учебное заведение и подать заявку туда, где будут свободные места, уже независимо от регистрации места жительства ребёнка. Одновременно можно подавать заявления сразу в несколько образовательных учреждений. Правда, ждать результата «первой волны» зачислений приходится три месяца.

- Для нас этот период ожидания совсем непонятен. Сейчас президент РФ призвал максимально избавиться от бюрократии и мы должны этому способствовать. Родители подают заявление – и живут в состоянии неопределенности. В этой связи мы готовим обращение в правительство Российской Федерации, чтобы, по крайней мере, попросить их дать основания, в чём же целесообразность данного замысла, - поделился своим видением проблемы на заседании профильного комитета Председатель Думы Самары Алексей Дегтев.

Также он пояснил, что профессиональное сообщество Самары будет настаивать на пересмотре этих сроков.

Отметим, что на заседании также обсудили вопросы летнего отдыха детей и трудоустройство подростков на период каникул. Школьникам, которые найдут себе временное место работы на лето, полагается зарплата не ниже МРОТ, службы занятости населения будут оказывать им поддержку в 2250 рублей в месяц. Летние смены в лагерях начнутся уже 1 июня и будут длиться в большинстве случаев по 14 дней каждая.