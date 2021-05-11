В Самаре откроется выставка детских рисунков «В далекой – далекой галактике…» от Радио Дача

В Самаре проходит конкурс

Радио Дача продолжает проект по поддержке юных самарцев, которые посвятили себя художественной деятельности. У детей есть возможность принять участие в летней выставке рисунков на открытом воздухе. В 2021 году тема выставки посвящена 60-тилетию первого полёта человека в космос.

С 12 апреля по 17 мая 2021 года разместить рисунок в группе ВКонтакте радиостанции альбоме проекта https://vk.com/album-50960028_278760791. На рисунках можно изображать классические сюжеты: космонавты, ракеты, космос, планеты, метеориты, фантастические и футуристические сюжеты, сюжеты советских открыток на тему космоса. Формат работы: А4. Исполнение: акварель, гуашь, акрил, пастель, а также смешанная техника. Обязательна подпись: ФИ ребенка, возраст (7-12 лет). 17-21 мая 2021 года жюри конкурса выберет 20 рисунков, которые будут участвовать выставке в парке им. Юрия Гагарина. Работы будут напечатаны на пластиковых носителях размером 1,0х0,7м 29 мая 2021 года состоится открытие выставки. Экспозиция продлится до окончания 2021 года.

На протяжении многих лет Радио Дача в Самаре является самой прослушиваемой радиостанцией города*. Радио Дача поддерживает традиционные семейные ценности, творческие начинания и здоровый образ жизни.