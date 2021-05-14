В Тольятти полицейских избили, когда они попытались доставить подростка к следователю

Следователи уже возбудили уголовное дело Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

11 мая три сотрудницы подразделения по делам несовершеннолетних попали в больницу прямо с выезда. Инцидент произошел в частном доме в Центральном районе Тольятти.

По данным собственных источников «КП-Самара», они выполняли поручение следователя и должны были привезти к нему 14-летнюю девочку-подростка. Вот только тинейджера им не отдали. Вместе с ее отцом в тот момент в доме находились еще две женщины, которые вели себя достаточно агрессивно. В итоге стражи порядка с ушибами головы, ног и рук были вынуждены обратиться в больницу.

Уголовное дело уже возбудили по ст.318 УК РФ «Применение насилия в отношении представителя власти».

Подозреваемыми по нему проходят трое. Во-первых, Данил Т. – так называемый законный представитель ребенка, который нигде не работает и живет лишь на доход от сбора и продажи металлолома. Во-вторых, Нина К. – мать пятерых детей, которая не считает нужным работать, ведь есть же детские пособия. И в-третьих, Тамара П. – женщина торгует бельем на рынке.

Расследованием занимается местное подразделение Следственного комитета, фигуранты своей вины не отрицают.