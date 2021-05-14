В Тольятти нашли подозреваемую, которая украла швейцарские часы из ремонтной мастерской

Часики обнаружили в квартире задержанной Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Тольятти полицейские вышли на след женщины, которая предположительно похитила дорогие швейцарские часы марки Jan Marsel.

Напомним, 23 апреля владелец принес их в ремонтную мастерскую, откуда они исчезли в неизвестном направлении. Стоимость часиков – 120 тысяч рублей, вот только на корпусе была примечательная отметина, которая не позволила бы воришке сбыть их незаметно.

Под подозрение попала Юлия Р. – 45-летняя женщина появлялась в мастерской незадолго до того момента, как часы пропали.

- Похищенное обнаружили у нее по месту жительства, - рассказали корреспонденту «КП-Самара» собственные источники в правоохранительных органах. – Ей было некуда деваться, и вину она признала.

Уголовное дело ранее было возбуждено по ч.2 ст.158 УК РФ «Кража с причинением значительного ущерба гражданину». Санкции статьи предусматривают разные виды наказания: штраф до 200 тысяч рублей, исправительные, исправительные или принудительные работы, а также реальное лишение свободы на срок до пяти лет.

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