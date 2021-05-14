В Самаре предложили расширить меру об улучшении жилищных условий для многодетных семей

Губернатор ответил на вопросы многодетных семей Самарской области

В преддверии Международного дня семьи губернатор Самарской области Дмитрий Азаров встретился в режиме видеоконференции с многодетными семьями из разных районов области. Всем им присвоены государственные награды за воспитание детей и значительный вклад в развитие региона.

Жители региона выступили с предложениями к губернатору по улучшению условий жизни для многодетных семей. В настоящее время для них есть много различных мер господдержки, однако остаются некоторые недоработки в законодательстве. В частности, не все многодетные семьи имеют возможность начать строительство на выделяемых государством земельных участках.

- В 2014 году получили участок земли как многодетная семья, но строить самостоятельно дом нам тяжело, поэтому предлагаю многодетным семьям помогать при строительстве, а не только выделять земельный участок, - высказал свое мнение глава многодетной семьи Назаровых из Нефтегорского района.

Идею поддержали и остальные участники встречи. Жители региона считают, что можно давать меньше соток земли, но помогать при этом со строительством на участке и проведением коммуникаций.

- Сейчас в регионе уже действуют некоторые меры поддержки при строительстве для многодетных семей. Например, льготные кредиты и выплаты, - сказал Дмитрий Азаров.

Губернатор поручил министру социально-демографической и семейной политики региона Марине Антимоновой обобщить все предлагаемые меры поддержки и выявить существуюшие «пробелы». Глава региона обратил внимание, что предлагаемая мера не всегда подходит для конкретной семьи. Он рассказал, что в некоторых регионах существует практика, когда эти земельные участки семьи передавали застройщикам, а застройщики взамен предоставляли квартиры, либо помогали строить жилье.

- Думаю, нам надо к этому опыту присмотреться. Здесь доклад прошу подготовить не позднее 1 июля, - сказал губернатор.