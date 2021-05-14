У 14 квартала в Тольятти есть все шансы на благоустройство по нацпроекту

Денис Волков просит поддержать проект и проголосовать за него на сайте горсреды

В Самарской области продолжается голосование за общественные территории, которые будут благоустроены в следующем году. Лидером по числу голосов в Тольятти стал 14 квартал.

Стоит отметить, что сквер был включен в федеральную программу «Формирование комфортной городской среды» по инициативе депутата СГД Дениса Волкова. По проекту, будущее благоустройство предусматривает строительство двух безопасных и современных площадок: детской и спортивной. Кроме того, на территории появятся скамейки и освещение.

- Проект выполнен Тольяттинским государственным университетом. В его разработке специалисты руководствовались пожеланиями жителей 14 квартала, - отметил Денис Волков.

Напомним, голосование на сайте 63.gorodsreda.ru продлится по 30 мая 2021 года. Любой желающий сможет проголосовать за общественную территорию, которую необходимо благоустроить в первую очередь.