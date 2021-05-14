В Самаре завершили отделку фасада нового Дворца спорта на Молодогвардейской

Так выглядит Ледовый дворец снаружи Фото: Кадр видео

Рабочие завершили ремонт фасада здания Дворца спорта на Молодогвардейской в Самаре. Осталось завершить ремонт внутри Дворца и уже к осени здание будет введено в эксплуатацию.

Самарский видеоблогер снял на видео с высоты птичьего полета, как обновленное здание выглядит сейчас.

Архитектором проекта выступил Дмитрий Орлов. Старое здание было снесено, а на его месте возвели новый Дворец спорта. По задумке автора, новый спортивный объект будет отличаться от предыдущего, но некоторые элементы были воспроизведены.

Например, при сносе здания пострадали легендарные мозаичные панно спортсменов, которые долгие годы украшали фасад. Дмитрий Орлов воспроизвел панно по фотографии и на стены Дворца спорта вернулись знаменитые хоккеисты.

Напомним, по плану, Ледовый дворец на Молодогвардейской должны ввести в эксплуатацию уже к осени этого года.