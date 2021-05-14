Появилось видео с крупного пожара в Ташелке, где горит 10 тысяч кв.м. мусора

Пожарные продолжают бороться с огнем Фото: ГУ МЧС по Самарской области

В Ставропольском районе Самарской области произошел крупный пожар на мусороперерабатывающем заводе. ЧП произошло к западу от села Ташелка.

- Сообщение поступило в 13:04, 14 мая. Пожар произошел на территории завода по переработке мусора, - сообщили в ГУ МЧС по Самарской области.

По сообщению пожарных, огонь распространился по площадь 10 тысяч квадратных метров. Погибших и пострадавших нет, как и угрозы для жителей ближайшего поселения. Работы на месте ЧП продолжаются.

Напомним, в настоящее время пожарные ликвидируют еще один крупный пожар в регионе. В Волжском районе, в СДТ "Трест-11" в поселке энергетик горят 13 дачных домов. На месте работают 118 пожарных, 25 единиц спецтехники и привлечено два пожарных поезда.