Познер и Ургант приедут в Самару, чтобы найти интересных людей для своего документального фильма

Познер и Ургант ищут интересных людей для своей передачи в Самаре

Телеведущие Владимир Познер и Иван Ургант будут снимать фильм о российских городах. В частности, было решено проплыть по Волге и заехать в разные города Поволжья. В число городов, где телеведущие будут искать интересных людей, вошла и Самара.

- В июле мы отправимся на теплоходе в тур по Волге, останавливаясь в Волгограде, Саратове, Самаре, Казани, Нижнем Новгороде, Городце, Костроме и Рыбинске, - написал на своей странице в Инстаграм Владимир Познер.

Для карьеры телеведущих это не первый документальный фильм о городах и их населении. За последние 14 лет были отсняты фильмы в 11 странах по всему миру. В этом году было принято решение наконец-то отснять фильм о России.

- Раньше мы говорили, что вряд ли получиться снять подобное кино, ведь Россия уж больно велика. Иван Угрант предложил Поволжье. Все подумали – а почему бы и нет, - сказал Познер.

Теперь, когда определены города и время начала съемок, телеведущие попросили местных жителей предложить кандидатуры будущих героев фильма «Путешествия Познера и Урганта». Письмо с небольшим описанием человека нужно оправить на электронный адрес Владимира Познера: pozneronline2021@gmail.com.