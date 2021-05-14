Появилось видео с пожара в поселке Энергетик, где огнем уничтожило 12 дачных домов

На пожаре работали 165 человек, 36 единиц техники и два пожарных поезда Фото: ГУ МЧС по Самарской области

В Самарской области продолжают ликвидировать возгорание в СНТ «Трест-11». В 20:13 была объявлена локализация пожара на всей площади. По сообщению ГУ МЧС по Самарской области, огнем было уничтожено 12 дачных строений.

- Пожарно-спасательные подразделения привлечены по повышенному рангу вызова – Пожар №3. Общая площадь возгорания составила 10 га, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Самарской области.

Пожарные подразделения были привлечены по повышенному рангу сложности Пожар №3. На месте работают 165 человек личного состава и 36 единиц спецтехники. Кроме того, к ликвидации были привлечены силы двух пожарных поездов.