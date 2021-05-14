Фото страшной аварии под Самарой с четырьмя погибшими: молодых парней вытаскивали из машины специнструментом

Пожарные использовали специнструмент, чтобы извлечь погибших
Фото: Фото очевидцев
Очевидцы прислали фото страшной аварии под Самарой с четырьмя погибшими. В Сергиевском районе на 1070 км трассы М-5 Урал произошло лобовое столкновение ВАЗ-2112 и КАМАЗа. Погибли четверо пассажиров и водитель отечественной легковушки.
На месте работали региональные спецслужбы
Фото: Фото очевидцев
По предварительной версии полицейских, 25-летний водитель автомобиля ВАЗ-2112 вылетел на встречную полосу и в лобовую врезался в самосвал КАМАЗ. В результате аварии четверо молодых парней 25 и 29 лет погибли на месте.
Выжить в такой аварии было невозможно
Фото: Фото очевидцев
Для извлечения погибших из покореженного автомобиля, пришлось вызывать спасателей.
О состоянии водителя самосвала неизвестно
Фото: Фото очевидцев
В настоящее время устанавливаются причины и обстоятельства ДТП в Сергиевском районе.
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