Объявлена локализация пожара на мусороперерабатывающем предприятии в Самарской области

Свалка мусора располагалась там нелегально Фото: ГУ МЧС по Самарской области

В Ставропольском районе, рядом с селом Ташелка произошел крупный пожар на предприятии по переработке мусора. По сообщению МЧС, в 20:12 была объявлена локализация открытого горения.

Эксперты химической лаборатории взяли пробу окружающего воздуха на месте пожара, где горели отходы.

- Химико-радиометрической лабораторией проведены замеры окружающего воздуха на месте пожара, превышения предельно допустимой концентрации нет, - сообщили КП-Самара в пресс-службе ГУ МЧС по Самарской области.

Напомним, сообщение о пожаре поступило в 13:04, 14 мая. Площадь горения мусора составляло 10 тысяч квадратных метров.

Директор ЭкоСтройРесурс сообщил, что данное предприятие было незаконным. Данный участок не предназначен для обращения с отходами.

По данным МЧС, пострадавших в результате крупного пожара нет. Угрозы распространения огня на соседние поселения также не было.