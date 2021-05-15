Две больницы в Самаре и Волжском районе получили новых главврачей

Два главврача назначены в самарские больницы

В Самарской области назначили новых главврачей в две больницы. Перемены коснулись горбольницу №10 и ЦРБ Волжского района. Дмитрия Лисица, который возглавлял последнюю, переведен на должность главврача больницы №10 в Самаре. Его место занял Сергей Николаевич Братко.

Как рассказали в минздраве Самарской области, Братко до этого работал заместителем главврача по организационно-методической работе в поликлинике №13 Железнодорожного района. 20 лет работает в здравоохранении, 10 - на руководящих должностях. Он закончил Самарский военно-медицинский институт, служил в уголовно-исполнительной системе РФ и является доцентом кафедры инфекционных болезней СамГМУ. Напомним, что Волжская ЦРБ в дни коронавирусной инфекции приняла на себя удар, в одном из новых корпусов больницы в Южном городе открыли госпиталь для таких больных.

Дмитрий Лисица закончил СамГМУ, более 20 лет проработал в медицине, более 18 - на руководящих должностях. Является доктором медицинских наук, а свой трудовой путь начинал медбратом на Скорой помощи. Также был главным врачом Нефтегорской больницы и санатория Циолковский.