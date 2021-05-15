Участники акции «Ночь музеев» в Самаре смогут привиться от коронавируса в мобильном пункте

Привиться смогут все желающие, которым исполнилось 18 лет. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре в субботу, 15 мая, участники всероссийской акции «Ночь музеев» (и все желающие старше 18 лет) смогут привиться от коронавируса в мобильном пункте. Он будет работать около здания департамента культуры и молодежной политики Самары (улица Куйбышева, 129) с 10:00 до полуночи.

- Перед вакцинацией жителей проконсультирует врач-терапевт, измерит температуру, сатурацию, артериальное давление, произведет осмотр и примет решение о проведении вакцинации. Если нет противопоказаний, то сделает прививку первым компонентом вакцины. После — предоставит памятку и назначит дату повторной вакцинации, - отметили в правительстве Самарской области.

С собой не забудьте взять документ, удостоверяющий личность.