Стать депутатами Госдумы и Губдумы от «Единой России» в Самарской области хотят 242 человека

Списки кандидатов утвердил региональный оргкомитет под председательством Дмитрия Азарова.

14 мая в Самарской области завершился этап формирования списков участников предварительного голосования «Единой России». 242 человека поборются за право стать кандидатами от партии на осенних выборах в Госдуму и Самарскую губернскую думу. Списки кандидатов утвердил региональный оргкомитет под председательством Дмитрия Азарова. Об этом сообщает самарское отделение партии.

- Мы с вами проделали большую работу, - отметил Дмитрий Азаров на заседании оргкомитета. - Рассмотрено 357 заявлений на участие в предварительном голосовании, в том числе на выборы в Государственную думу — 146, в Губернскую — 211. Статистика очень неплохая, активность участников высока.

С каждым потенциальным участником внутрипартийного голосования вели индивидуальную работу, а все документы тщательно проверили. Не все желающие смогли пройти такую проверку. Часть кандидатов отсеяли.