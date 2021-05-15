Заместитель главного врача тольяттинской больницы рассказал, чего ждет от послания губернатора

Заместитель главврача ждет, что в регионе будут привлекать высококлассных специалистов в медучреждения. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Заместитель главврача по инфекции Тольяттинской городской клинической больницы №5 Николай Каравашкин высказал свое мнение о том, как изменилась Самарская область за три года благодаря реализации Стратегии лидерства, а также рассказал, чего ждет от послания губернатора Дмитрия Азарова, которое состоится 18 мая.

- Справиться с новыми задачами, которые поставил 2020 год, врачам удалось благодаря высокой ответственности команды руководства региона и поддержке отрасли со стороны губернатора Самарской области Дмитрия Азарова. Глава региона принял решение об увеличении количества бригад скорой медицинской помощи, увеличении коечного фонда. В Тольятти началось строительство модульного корпуса ГКБ № 5 для лечения больных с новой коронавирусной инфекцией. За прошедшие три года в Тольятти построили детские и взрослые поликлиники, создали сосудистые центры, станция скорой медицинской помощи получила 20 новых автомобилей. В онкологическое отделение ТГКБ №5 поступило 20 единиц новейшего оборудования, - отметил Каравашкин.

По словам замглавврача, такие изменения – основа для повышения качества жизни населения.

Эта работа, считает Каравашкин, продолжится и дальше. В своем послании губернатор Самарской области озвучит новый комплекс мер по профилактике разных тяжелых болезней и по привлечению в учреждения здравоохранения высококлассных специалистов.