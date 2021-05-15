В Тольятти кроссовер перевернулся после столкновения с нелегальным таксистом

Сейчас полиция проводит проверку по факту аварии. Фото: ГУ МВД России по Самарской области

ДТП произошло в Тольятти на улице Маршала Жукова в пятницу, 14 мая. 57-летний мужчина на такси Nissan Almera врезался в 64-летнюю женщину на Toyota RAV4. После этого столкновения кроссовер перевернулся, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.

- По данным сотрудников ГИБДД, водитель Nissan Almera перевозил пассажира в качестве легкового такси, не имея регистрации в качестве ИП и специального разрешения на осуществление указанного вида деятельности, - уточнили в главке.

В ДТП пострадала пассажирка такси – 67-летняя женщина. Она в больнице с травмами руки и ноги.

Сейчас полиция проводит проверку по факту аварии.