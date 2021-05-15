Член правления Союза женщин Самарской области: «Жду, что в послании губернатор скажет о продолжении поддержки семей с детьми»

Светлана Макушева отметила, что очень важно, что школы строят в тех районах, где они нужнее всего. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Член правления Союза женщин Самарской области рассказала, чего ждет от послания губернатора, которое состоится 18 мая, и о том, чем ей запомнились три года, в которые регион возглавляет Дмитрий Азаров.

- Жду, что в послании губернатора Самарской губернской думе будет сказано о продолжении планомерной поддержки семей с детьми, малообеспеченных семей и о продолжении строительства учебных заведений в тех районах, где это особенно нужно жителям, - отметила Макушева.

Она также заметила, что школы в регионе строят в тех местах, где это нужно людям, т.е. там, где живет много семей с детьми. Например, в Октябрьском или Красноглинском районах Самары.

Отметила Светлана Макушева и что в разработанной инициативе губернатора Стратегии лидерства Самарской области главными экспертами были жители региона.

- Очень важный акцент был выстроен на прямом общении с людьми и на серьезном обсуждении всех инициатив, которые принимались. Например, на мой взгляд, очень важно было перед благоустройством общественных пространств обсуждать проекты с жителями, - сказала член правления Союза женщин Самарской области.