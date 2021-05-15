Ломаев и Сарвели в запасе: «Крылья Советов» озвучили состав на игру с «Балтикой»

После этого матча «КС» уйдут в отпуск. Фото: Сайт ПФК "Крылья Советов"

«Крылья Советов» озвучили состав на игру 42 тура ФНЛ против «Балтики», которая пройдет сегодня, 15 мая, в Калининграде. Стартовый свисток прозвучит в 14:00 по самарскому времени (13:00 по московскому).

Место в воротах с первых минут у самарцев займет Богдан Овсянников. Иван Ломаев и Евгений Фролов остались на скамейке. В поле Игорь Осинькин выпустил Полуяхтова, Чернова, Солдатенкова, Горшкова, Зиньковского, Витюгова, Прищепу, Ефремова, Голенкова и Сергеева.

В запасе у «КС» остались, кроме вратарей, Хади, Сарвели, Ежов, Корниленко, Комбаров, Божин, Смирнов, Тюрин и Кабутов.

Напомним, это заключительная игра сезона. Прямая трансляция матча идет на сайте samara.kp.ru.