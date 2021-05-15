От губернатора Самарской области ждут, что он затронет в своем послании тему развития молодежных пространств

По словам Екатерины, губернатор находится на одной волне с молодежью.

Творческая молодежь ждет, что губернатор Самарской области Дмитрий Азаров затронет в своем послании тему развития молодежных пространств. Об этом рассказала представитель творческой молодежи региона Екатерина Зуева.

- Хочется, чтобы у нас в городе появилось больше молодежных пространств. Классно было бы, если бы у нас появился Дом самарской студенческой весны. Мы каждый год ждем позитива от Дмитрия Игоревича, и он нам это дает. За этим человеком хочется идти только вперед. И классно, что первое лицо нашей области, наш губернатор - такой волевой и Человек с большой буквы, - считает Екатерина Зуева.

Также она оценила изменения в регионе за последние три года благодаря реализации Стратегии лидерства.

- Дмитрий Игоревич Азаров уже сделал очень многое. Во-первых, это поддержка участников студенческой весны. Для нас, творческих студентов, это важное мероприятие, к которому мы готовимся на протяжении всего года. Делать такой невероятный праздник и поддерживать ребят, которые отправляются на всероссийский уровень - это очень дорогого стоит, - отметила Екатерина.

По ее словам, губернатор находится на одной волне с молодежью. Например, потому что его часто можно встретить на играх КВН в Самаре.

Напомним, с посланием к Губернской думе губернатор Самарской области Дмитрий Азаров обратится во вторник, 18 мая.