В Самарской области на 15 мая 15 смертей от коронавируса и 95 заболевших

Общее число заболевших с начала пандемии – 63 175. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Оперативный штаб Самарской области опубликовал новые данные по коронавирусу в регионе. За сутки в области обнаружили 95 новых случаев COVID-19. Больше всего в Самаре – 28. 24 случая в Тольятти, 8 – в Волжском районе, 6 – в Сызрани, по 5 – в Нефтегорском районе и Октябрьске.

Общее число заболевших с начала пандемии – 63 175.

К сожалению, в регионе снова много смертей от коронавируса – 15. Самой старшей жертве COVID-19 было 94 года, самой младшей – 56.

У всех погибших были сопутствующие заболевания.

Показатель смертности на 100 тысяч населения в Самарской области – 53,46. В среднем по стране этот показатель составляет 79,09.