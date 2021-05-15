Жара до +35 в Самарской области продержится как минимум до вторника

Жарко в Самарской области из-за антициклона.

Жара больше 30 градусов продержится в Самарской области как минимум до вторника, 18 мая. Об этом сообщает Приволжское УГМС. Днем в воскресенье, понедельник и вторник столбики термометров будут показывать от +30 до +35. Будет малооблачно, осадков не ожидают. Ветер южный, 7-12 метров в секунду.

По ночам столбики термометров будут опускаться до +16… +21, а местами и до +11. Осадков также не предвидится.

Аномально жаркая погода установилась в регионе из-за антициклона, центр которого расположился над северным Казахстаном.

Напомним, ранее синоптики предупреждали, что жарко в Самарской области будет до конца мая – как минимум до 20 числа. Средняя температура воздуха будет выше нормы примерно на 7 градусов.