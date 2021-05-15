«Динамо Самара» уступило «Тюмени» во втором матче 1/4 финала ЧР по мини-футболу

Следующий матч пройдет в Самаре 19 мая. Фото: ассоциация мини-футбола России.

Мини-футбольный клуб «Динамо-Самара» проиграл «Тюмени» во втором матче четвертьфинала чемпионата России. Встреча закончилась со счетом 1:3. Таким образом счет в серии до трех побед 0-2.

- Единственное, что у нас не получилось сегодня – это реализация своих моментов. А это определяющий фактор в игровых видах спорта. Хотя моментов у нас было предостаточно, один из таких, когда Саносян не использовал свой выход и попал в перекладину. Несмотря ни на что, я могу сказать своей команде слова благодарности. Они могли все изменить до последнего. Пока мы не можем справиться с нашей болезнью, нужно подтягивать реализацию своих моментов, - подвел итоги встречи старший тренер самарцев Станислав Ларионов, его слова приводит ассоциация мини-футбола России.

Теперь серия переезжает в Самару. Следующий матч пройдет в среду, 19 мая.