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Происшествия15 мая 2021 17:53

В Тольятти ищут грабителя, который обворовал офис микрозаймов

Мужчина вынес почти 30 тысяч рублей
Дмитрий КРИВЕНЦОВДмитрий КРИВЕНЦОВ
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Злоумышленника разыскивают правоохранители.

Злоумышленника разыскивают правоохранители.

Фото: ГУ МВД России по Самарской области

В Тольятти ищут мужчину, который украл деньги из офиса микрофинансовой организации. Он зашел в здание на улице Карла Маркса, 78 и похитил 29 800 рублей.

- Приметы подозреваемого: мужчина, на вид 30-35 лет, рост около 180 см, цвета кожи смуглый, волосы черного цвета, одет в кепку камуфляжного окраса, на лице медицинская маска белого цвета, кофта серого цвета, темно-серые штаны, белые кроссовки, - рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.

Ориентировку на злоумышленника разослали личному составу полиции тольяттинского гарнизона и соседних районов, а также сотрудникам Росгвардии и общественным организациям.

Всех, кто что-то знает о разыскиваемом или видел ограбление, просят рассказать обо всем в ближайшем отделе полиции или по телефонам: 8(8482)93-48-62, 89278995253, 112.

Криминал