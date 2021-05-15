В Тольятти ищут грабителя, который обворовал офис микрозаймов

Злоумышленника разыскивают правоохранители. Фото: ГУ МВД России по Самарской области

В Тольятти ищут мужчину, который украл деньги из офиса микрофинансовой организации. Он зашел в здание на улице Карла Маркса, 78 и похитил 29 800 рублей.

- Приметы подозреваемого: мужчина, на вид 30-35 лет, рост около 180 см, цвета кожи смуглый, волосы черного цвета, одет в кепку камуфляжного окраса, на лице медицинская маска белого цвета, кофта серого цвета, темно-серые штаны, белые кроссовки, - рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.

Ориентировку на злоумышленника разослали личному составу полиции тольяттинского гарнизона и соседних районов, а также сотрудникам Росгвардии и общественным организациям.

Всех, кто что-то знает о разыскиваемом или видел ограбление, просят рассказать обо всем в ближайшем отделе полиции или по телефонам: 8(8482)93-48-62, 89278995253, 112.