Появилось видео с места ЧП на железной дороге, где с рельсов сошли 15 вагонов

Вагоны сошли с рельсов 15 мая. Фото: Скриншот с видео

Появилось видео с мечта ЧП в Самарской области, где с рельсов сошли 15 вагонов с щебнем. Напомним, произошло это в субботу, 15 мая, на перегоне Толкай – Новоотрадная. Пострадавших нет, угрозы для экологии тоже.

Три поезда из-за ЧП отправили в объезд через Оренбург. Это №124 Белгород - Новосибирск, №144 Самара - Нижневартовск, №408 Адлер – Челябинск. Еще пять поездов задержатся - №13 Челябинск - Москва, №14 Москва - Челябинск, №129 Красноярск - Анапа, №141 Пермь-2 - Симферополь, №59 Новокузнецк - Кисловодск.

Что случилось на железной дороге, предстоит выяснять следователям. Они проводят проверку.