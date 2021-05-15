Следователи возбудили уголовное дело из-за схода с рельсов вагонов с щебнем в Самарской области

К счастью, пострадавших нет.

Следователи провели проверку происшествия на железной дороге на перегоне Толкай – Новоотрадная в Самарской области и нашли основания для возбуждения уголовного дела по статье «Нарушение правил движения и эксплуатации железнодорожного транспорта».

- В результате транспортного происшествия Куйбышевской железной дороге, а также собственникам сошедших с рельсов вагонов был причинен ущерб на сумму более 1 млн рублей. Проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств происшествия. Допрашиваются свидетели, готовится к назначению ряд экспертиз, продолжается осмотр места происшествия и изучение технической документации, устанавливается точный размер ущерба, - рассказали корреспонденту «КП-Самара» в Приволжском следственном управлении на транспорте СК России.

Следователи обращают внимание, что сделать выводы о причинах происшествия и виновности кого-то можно будет только после всех следственных действий.

Напомним, с рельсов в Самарской области сошли, как сообщает Приволжское следственное управление на транспорте СК России, 14 вагонов (в Куйбышевской железной дороге сообщали о 15 сошедших вагонах). Пострадавших нет. Часть поездов пустили в объезд, часть придут на станции с опозданием.