Гендиректор «Крыльев Советов» - о ситуации с Сергеевым: «Надеюсь, на следующей неделе будут какие-то новости»

Иван Сергеев в этом сезоне побил рекорд результативности в ФНЛ. Фото: Сайт ПФК "Крылья Советов"

Генеральный директор «Крыльев Советов» Евгений Калакуцкий прокомментировал будущее лучшего бомбардира ФНЛ Ивана Сергеева в Самаре.

- Мы сделали предложение, но от представителей Ивана пока не было ответа. Надеюсь, на следующей неделе будут какие-то новости, - приводит слова Калакуцкого «Чемпионат».

Также гендиректор самарского клуба высказался о будущем защитника «КС» Дмитрия Комбарова. По словам Калакуцкого, он пока не знает, уйдет Комбаров или останется.

- У нас вчера было предварительное совещание, на следующей неделе будет еще одно, тогда что-то может стать известно. Сейчас идет обсуждение формирования состава на следующий сезон, - цитирует генерального директора «Крыльев Советов» sport24.ru.

Также Калакуцкий отметил, что в межсезонье команде необходимо усиление.

Напомним, «Крылья» завершили этот сезон на первом месте в ФНЛ и вернулись в Премьер-лигу. Также самарцы дошли до финала Кубка России, где уступили «Локомотиву».

Иван Сергеев, который перебрался в Самару осенью прошлого года, успел побить сразу два рекорда – по голам за «КС» за один сезон и по результативности в ФНЛ.