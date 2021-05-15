Официально: «Акрон» остается в ФНЛ несмотря на вылет

Тольяттинцы финишировали в зоне вылета, но спаслись. Фото: ФК "Акрон" (Тольятти).

Футбольная национальная лига на своем сайте сообщила, что тольяттинский «Акрон» в следующем сезоне продолжит выступление в ФНЛ, несмотря на то, что красно-черные финишировали в зоне вылета.

- В связи с неподачей заявки на лицензирование на следующий сезон футбольным клубом «Тамбов», а также в соответствии со статьей 3 и пунктом 3.11 Регламента ФНЛ сезона 2020/21, тольяттинский клуб получил приоритетное право остаться в лиге, как занявший по итогам сезона более высокое место и имеющий соответствующую лицензию РФС. «Акрон» занял по итогам сезона 2020/21 17-е место и имеет лицензию РФС II, дающую право сыграть в ФНЛ в следующем сезоне, - говорится в сообщении.

Таким образом, следующий сезон станет для тольяттинской команды вторым в Футбольной национальной лиге и третьим в истории клуба на профессиональном уровне.

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