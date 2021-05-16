«Ночь музеев» в Самаре превратилась в настоящий фестиваль

Губернатор Дмитрий Азаров принял участие в "Ночи музеев". Фото: правительство Самарской области

15 мая Самарская область присоединилась к всероссийской акции «Ночь музеев». Для жителей региона была подготовлена масштабная программа, которая превратила происходящее в настоящий фестиваль. Свои двери открыли музеи и галереи, театры и библиотеки, творческие и общественные пространства. Самарцы смогли принять участие в экскурсиях и выставках, мастер-классах и спектаклях под открытым небом, творческих занятиях и квестах. А улица Куйбышева на этот вечер снова стала пешеходной и привлекала горожан музыкой, танцами и флешмобами. Принять участие в праздничной программе смогли тысячи жителей региона, в том числе и глава региона Дмитрий Азаров.

С балкона гостиницы «Бристоль Жигули» прозвучали оперные арии в рамках акции «Басы на балконе», в сквере «Три вяза» выступил молодой джазовый коллектив INTRO, в офисе Третьяковской галереи в Самаре соревновались в искусстве участники лаборатории художественного проектирования Bomba Lab. В Детской картинной галерее были выставены редкие исторические предметы и фото, а в Музее Модерна можно было познакомиться с досугом горожан XIX века. Открыли свои двери Филармония, театр оперы и балета, музеи Тольятти, Сызрани, Новокуйбышевска, Отрадного и других городов и районов области.

- «Ночь музеев» всегда проходит в Самарской области интересно, креативно, но в этом году превратилась в настоящий фестиваль, - поделился впечатлениями губернатор Дмитрий Азаров. - Люди соскучились и по общению, и по различным инсталляциям. Во время прогулки вместе с министром культуры Самарской области, главой города мы обсудили вопросы развития креативных индустрий, музеев, творческих коллективов. Я рассчитываю, что мы в ближайшее время воплотим в жизнь идеи, которые родились во время подготовки этого фестиваля Сегодня это очень востребовано и, конечно, мы будем поддерживать творческие объединения.