Индустриальный парк «Преображенка-2» начал принимать заявки от потенциальных резидентов

Инвесторы уже проявляют интерес ко второй очереди индустриального парка. Фото: минэкономразвития Самарской области

В Самарской области стартовало освоение второй очереди индустриального парка «Преображенка-2». Здесь начали принимать заявки от потенциальных инвесторов. Об этом сообщает министерство экономического развития и инвестиций Самарской области.

- Управляющая компания АО «ПромПарки» сейчас проходит процедуру оформления аренды земельного участка, - пояснили в минэкономразвития.

Здесь отметили, что новая площадка будет открыта для инвесторов уже осенью.

- В первой очереди «Преображенки» на площади в 167 гектаров работает 44 компании. Участок под вторую очередь значительно больше – 247 га, а значит, свои производства и распределительные центры здесь сможет разместить солидное число российских и зарубежных компаний. На новой площадке мы обеспечим резидентов необходимой инфраструктурой и коммуникациями, преференциями и налоговыми льготами. В следующем году мы начнем прокладывать к участку инженерные сети, а уже сегодня ведем переговоры с потенциальными инвесторами. Один из них готов зайти на площадку и арендовать здесь 40 га под свои мощности, - рассказал министр экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Богданов.

В Самарской области создают комфортные условия и максимум возможностей для инвесторов. Губернатор Дмитрий Азаров на заседании Совета по улучшению инвестклимата региона подчеркнул, что регион и дальше будет оказывать системную поддержку инвесторам, которых не останавливают риски и которые видят новые возможности для успешного развития бизнеса