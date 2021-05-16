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Общество16 мая 2021 12:51

В пришкольных лагерях Самары летом смогут отдохнуть 15 тысяч ребят

Еще пять тысяч мальчишек и девчонок поедут в муниципальные загородные центры
Ольга НОВИКОВАОльга НОВИКОВА
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До конца учебного года осталось совсем немного

До конца учебного года осталось совсем немного

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В пришкольных лагерях Самары смогут отдохнуть 15 тысяч ребят, еще почти 5 тысяч школьников смогут поехать в муниципальные загородные центры. Об этом сообщает Дума Самары.

Уже известно, что в лагере «Волжский Артек» будут оздоравливаться инвалиды-колясочники и дети с ментальными нарушениями, одна из смен будет профильной для детей с ограниченными возможностями и в спортивно-оздоровительном туристическом центре «Олимп»

- В связи с эпидобстановкой все учреждения будут наполнены только на 75% от проектной мощности, - сообщили на заседании комитета по образованию, социальным вопросам, охране здоровья, культуре, молодежной политике, туризму, физической культуре и спорту.

Из-за коронавируса сотрудникам придется постоянно сдавать тесты, а также в лагерях будут использоваться маски и дозаторы с антисептиками.

Сумма на питание одного ребенка возрастет до 350 рублей. Также депутаты обсудили вопрос введения трехразового питания во всех пришкольных лагерях.