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Общество16 мая 2021 13:42

В Тольятти в районе АвтоВАЗа вспыхнула крыша склада

На ликвидацию пожара потребовалось почти полчаса
Ольга НОВИКОВАОльга НОВИКОВА
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Черный столб дыма встревожил очевидцев. Фото: соцсети

Черный столб дыма встревожил очевидцев. Фото: соцсети

В Тольятти в районе завода «АвтоВАЗ» вспыхнула крыша склада. Черный столб дыма и вереницу пожарных машин сразу заметили местные жители и подняли тревогу в соцсетях.

Как пояснили в ГУ МЧС по Самарской области, виной всему стал пожар в складском помещении на ул.Северной, 97.

- Здесь загорелась кровля здания, - объяснили в МЧС. – Площадь пожара составила 120 квадратных метров.

К счастью, обошлось без пострадавших. Ликвидировать пожар выехали 25 человек и 7 единиц техники.

- Сообщение о возгорании поступило на пульт дежурного в 10.53, ликвидировано оно было в 11.26, - сообщили в МЧС.